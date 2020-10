(Di sabato 17 ottobre 2020)pare abbia avviato il rilascio delladi, la funzione sostituta dell'app Android Auto per smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : La Driving Mode di Google Assistant esce allo scoperto: partito il roll out -

Ultime Notizie dalla rete : Driving Mode

TuttoAndroid.net

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...DEK:[4134364] Promozione su Auto in Pronta Consegna,Nuova Da immatricolare equipaggiata con i seguenti optionals: Interni in Tecnofibra ArtVelours / pelle Climatizzatore automatico Climatronic a tre ...