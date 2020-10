Juventus, sfortuna e blackout: a Crotone solo un pari (Di sabato 17 ottobre 2020) La Juventus non va oltre il pareggio all’Ezio Scida di Crotone. Emergenza titolari e blackout per Pirlo: si salvano in pochi Una Juventus poco elegante nel corso dei novanta minuti. Pirlo lancia in campo Portanova e Frabotta (confermato), viste le numerose assenza per Covid e infortuni. Parte meglio il Crotone che mette in difficoltà i bianconeri in ripartenza. Al 12′ il direttore di gara concede un calcio di rigore per fallo di Bonucci e Simy senza problemi lo trasforma. Dopo la rete del vantaggio dei calabresi, Madama si rialza e trova il pareggio con Morata, bravo a gonfiare la rete servito da Chiesa, imbeccato a sua volta da Kulusevski. La Juventus mostra poco ordine ma tra le linee crea gioco con il gioiello svedese. Sul lungo la difesa a tre soffre i lanci del ... Leggi su zon (Di sabato 17 ottobre 2020) Lanon va oltre il pareggio all’Ezio Scida di. Emergenza titolari eper Pirlo: si salvano in pochi Unapoco elegante nel corso dei novanta minuti. Pirlo lancia in campo Portanova e Frabotta (confermato), viste le numerose assenza per Covid e infortuni. Parte meglio ilche mette in difficoltà i bianconeri in ripartenza. Al 12′ il direttore di gara concede un calcio di rigore per fallo di Bonucci e Simy senza problemi lo trasforma. Dopo la rete del vantaggio dei calabresi, Madama si rialza e trova il pareggio con Morata, bravo a gonfiare la rete servito da Chiesa, imbeccato a sua volta da Kulusevski. Lamostra poco ordine ma tra le linee crea gioco con il gioiello svedese. Sul lungo la difesa a tre soffre i lanci del ...

