Il Viminale detta le regole | ecco chi può fare a meno di portare la mascherina

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 ottobre 2020) Arrivano i chiarimenti su chi è esentato ala. «Disporre l’intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto» delle misure di contenimento del coronavirus contenute nel dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte il 13 ottobre scorso. È quanto si legge in una circolare inviata ai prefetti dale firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi. La circolare ripercorre tutte le nuove disposizioni. In particolare, si legge nel testo, dall’obbligo di utilizzo della«non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva. E, quindi, parimenti esentate». Come ...