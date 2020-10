Hakimi: "Un privilegio essere all'Inter, qui posso crescere". Poi un retroscena su Zanetti e Conte (Di sabato 17 ottobre 2020) Le dichiarazioni del laterale destro dell'Inter Achraf Hakimi sulla crescita dei nerazzurri e sul suo arrivo a Milano. Leggi su 90min (Di sabato 17 ottobre 2020) Le dichiarazioni del laterale destro dell'Achrafsulla crescita dei nerazzurri e sul suo arrivo a Milano.

MarisciaFox : RT @it_inter: #Hakimi: 'È un onore far parte di un club leggendario come l'Inter, un vero privilegio indossare questa maglia. Voglio dimost… - mr_kubra : RT @it_inter: #Hakimi: 'È un onore far parte di un club leggendario come l'Inter, un vero privilegio indossare questa maglia. Voglio dimost… - givemelove_24 : RT @it_inter: #Hakimi: 'È un onore far parte di un club leggendario come l'Inter, un vero privilegio indossare questa maglia. Voglio dimost… - H0PESTR0M : RT @it_inter: #Hakimi: 'È un onore far parte di un club leggendario come l'Inter, un vero privilegio indossare questa maglia. Voglio dimost… -