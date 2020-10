Gasperini: “Napoli superiore, abbiamo sofferto su tutti i livelli” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una sconfitta pesante da dimenticare in fretta. Giampiero Gasperini è freddo nell’analisi del ko maturato al San Paolo contro il Napoli e bacchetta la sua Atalanta per una prestazione decisamente sottotono. Di seguito le dichiarazioni del tecnico a Sky Sport: Inizio difficile – “Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, noi no. Il divario è stato notevole, dobbiamo pensare alla nostra prestazione e interpretarla come un campanello d’allarme per le prossime partite, a partire dall’impegno di Champions di mercoledì. Inferiorità – “abbiamo avuto problemi sotto tutti gli aspetti: tecnici, tattici e atletici. Il Napoli è stato superiore in tutto, abbiamo preso dei gol anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una sconfitta pesante da dimenticare in fretta. Giampieroè freddo nell’analisi del ko maturato al San Paolo contro il Napoli e bacchetta la sua Atalanta per una prestazione decisamente sottotono. Di seguito le dichiarazioni del tecnico a Sky Sport: Inizio difficile – “Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, noi no. Il divario è stato notevole, dobbiamo pensare alla nostra prestazione e interpretarla come un campanello d’allarme per le prossime partite, a partire dall’impegno di Champions di mercoledì. Inferiorità – “avuto problemi sottogli aspetti: tecnici, tattici e atletici. Il Napoli è statoin tutto,preso dei gol anche ...

