“d’Urso deve morire”, Yari Carrisi condannato. La reazione di Barbara (Di sabato 17 ottobre 2020) Yari Carrisi condannato tramite un decreto penale. L’autorità giudiziaria ha considerato colpevole il figlio di Albano e Romina Power per aver leso la reputazione e l’onore di Barbara d’Urso attraverso l’utilizzo dei social network. Il fatto risale allo scorso aprile, ossia durante il periodo del lockdown. Yari, all’epoca, aveva fatto campeggiare sui social una scritta … L'articolo “d’Urso deve morire”, Yari Carrisi condannato. La reazione di Barbara proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 17 ottobre 2020)tramite un decreto penale. L’autorità giudiziaria ha considerato colpevole il figlio di Albano e Romina Power per aver leso la reputazione e l’onore did’Urso attraverso l’utilizzo dei social network. Il fatto risale allo scorso aprile, ossia durante il periodo del lockdown., all’epoca, aveva fatto campeggiare sui social una scritta … L'articolo “d’Ursomorire”,. Ladiproviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : «La D'Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano - BreakingItalyNe : RT @leggoit: «La D'Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano - leggoit : «La D'Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano - infoitcultura : 'La d'Urso deve morire', per Yari Carrisi arriva il decreto penale di condanna - Esmeral86825433 : @IlContiAndrea Si sa la d Urso ogni puntata dei suoi orrori deve avere qualcuno a cui fare il 'cazziatone' con tant… -

Ultime Notizie dalla rete : “d’Urso deve Covid, in Russia nuovo record di contagi: oltre 13mila Affaritaliani.it