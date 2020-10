Crotone Juventus, un calciatore dei rossoblu positivo al Covid 19 (Di sabato 17 ottobre 2020) Crotone Juventus – Una squadra che non ha nemmeno un punto in classifica ma che sul piano del gioco si è fatta apprezzare per delle prestazioni molto positive. Insomma un avversario da non sottovalutare per i bianconeri, alle prese con diverse assenze. Assenze pesanti che ci saranno anche tra i calabresi, su tutte quelle di Benali e Riviere. Alla lista si è aggiunto anche un altro calciatore, Dragus, risultato positivo al Covid nelle ultime ore. Crotone Juventus, un positivo nei calabresi A comunicare la positività del calciatore è stato lo stesso club calabrese attraverso il sito ufficiale: “Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Denis Dragus, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 ottobre 2020)– Una squadra che non ha nemmeno un punto in classifica ma che sul piano del gioco si è fatta apprezzare per delle prestazioni molto positive. Insomma un avversario da non sottovalutare per i bianconeri, alle prese con diverse assenze. Assenze pesanti che ci saranno anche tra i calabresi, su tutte quelle di Benali e Riviere. Alla lista si è aggiunto anche un altro, Dragus, risultatoalnelle ultime ore., unnei calabresi A comunicare la positività delè stato lo stesso club calabrese attraverso il sito ufficiale: “Il Football Clubcomunica che ilDenis Dragus, ...

juventusfc : Quale dei gol ?? bianconeri a Crotone preferite? Qui ?? - juventusfc : 3 precedenti Tanti duelli Iniziamo la vigilia di #CrotoneJuve raccontandoveli ?? #Duels ?? - ZZiliani : Un po’ come Peppino Di Capri, i New Dada e Guidone e gli Amici introdussero come gruppi spalla, nell’indifferenza d… - Mediagol : #Video #Crotone-#Juventus, Pirlo senza CR7: le scelte del tecnico e le novità di formazione - Pall_Gonfiato : #Juventus, i convocati di #Pirlo per la sfida di #Crotone -