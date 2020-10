Crotone-Juventus | Chiesa espulso all’esordio Social divisi | “Rosso inventato” | “No è netto” TWEET

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un assist e un rosso. Non si è fatto mancare nulla Federiconel giorno dell’esordio con la maglia dellanel match contro il. L’ex esterno della Fiorentina dopo aver servito un assist perfetto per Morata in occasione dell’1-0, si è fatto espellere per un intervento giudicato pericoloso dall’arbitro Fourneau su Cigarini. Giusta la decisione? Sicuramente severa al giudizio del direttore di gara. Molte le proteste sui. C’è chi giudica sacrosanta la decisione dell’arbitro protestando invece contro la telecronaca di Dazn. E chi invece ritiene eccessiva l’espulsione. E intanto c’è spazio anche per una statistica curiosa di Opta Paolo: “Federicoè il primo giocatore ad aver ricevuto un ...