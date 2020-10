Covid-19, Confcommercio: “Secondo lockdown? Da evitare a tutti i costi” (Di sabato 17 ottobre 2020) Covid-19, il Confcommercio è intervenuto in merito all’ipotesi di un possibile secondo lockdown, lanciando l’allarme Soprattutto negli ultimi giorni, anche l’Italia sta vivendo un picco nel numero di contagi da Covid-19 parecchio preoccupante. Il governo ha emanato un nuovo Dpcm con misure ancor più restrittive di quelle già in vigore, ma potrebbe non bastare. Nella … L'articolo Covid-19, Confcommercio: “Secondo lockdown? Da evitare a tutti i costi” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020)-19, ilè intervenuto in merito all’ipotesi di un possibile secondo, lanciando l’allarme Soprattutto negli ultimi giorni, anche l’Italia sta vivendo un picco nel numero di contagi da-19 parecchio preoccupante. Il governo ha emanato un nuovo Dpcm con misure ancor più restrittive di quelle già in vigore, ma potrebbe non bastare. Nella … L'articolo-19,: “Secondo? Dai costi” proviene da Inews.it.

