Commisso | “Chiesa trattato come un figlio | non ha fatto cosa giusta Fiducia a Iachini”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Io Chiesa l’ho chiamato durante il lockdown. A Chicago sono andato a incontrarlo per la prima volta ed è stato con me nella suite: io l’houn, e lui nei confronti miei, della mia famiglia, dei lavoratori, non hala. È un ragazzo, quindi lasciamo stare questo argomento“. Queste le parole di disappunto del presidente della Fiorentina, Rocco, che in un’intervista rilasciata a La Nazione torna a parlare del trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. “Prima ci hanno condizionato sulla squadra a cui avremmo dovuto venderlo: in Inghilterra non voleva andare, e in Italia voleva solo la Juve, che lo sapeva” ha spiegato il patron viola, “quando ci sono solo ...