Briatore attacca De Luca | “Pensi alle sue terapie intensive invece della mia prostatite”

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Incompetente, a discapito del suo popolo”: Flaviocontro Vincenzo Desu Instagram. L’imprenditore dice dopo le ultime decisioni del governatoreCampania, che ha disposto la chiusura delle scuole nella regione per l’aumento dei contagi da Covid-19. “Se a fine estate il Presidente Dedi pensare alla mia ‘prostatite ai polmoni’ si fosse impegnato … L'articoloDe: “Pensisuemia prostatite” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

'Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni' , provocò il governatore durante una diretta Facebook. Le ultime decisioni di De ...Flavio Briatore ha lanciato un duro attacco nei confronti di Vincenzo De Luca. L'imprenditore piemontese non le ha mandate a dire.