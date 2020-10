Atlantia cede 49 per cento di Telepass a Partners Group (Di sabato 17 ottobre 2020) Atlantia cede il 49 per cento di Telepass a Partners Group. Le società “lavoreranno a stretto contatto su una serie di iniziative strategiche”. Atlantia cede il 49 per cento di Telepass a Partners Group. La notizia è stata confermata dalle società interessate con una nota ufficiale. “A valle della transazione, Partners Group e Atlantia lavoreranno a stretto contatto insieme a Telepass su una serie di iniziative strategiche per accelerare la crescita del business attuale e per sviluppare la piattaforma a livello paneuropeo“, recita il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020)il 49 perdi. Le società “lavoreranno a stretto contatto su una serie di iniziative strategiche”.il 49 perdi. La notizia è stata confermata dalle società interessate con una nota ufficiale. “A valle della transazione,lavoreranno a stretto contatto insieme asu una serie di iniziative strategiche per accelerare la crescita del business attuale e per sviluppare la piattaforma a livello paneuropeo“, recita il ...

