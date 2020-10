A Pontinia matrimonio con più di 80 partecipanti | arrivano i Carabinieri

Leggi su dire

(Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Festa privata, scatta il blitz dei Carabinieri. È successo due giorni fa a Pontinia, in provincia di Latina, dove i militari, a seguito di una richiesta diintervento, sono entrati in un ristorante del posto, dove era in corso una festa privata postuma alla celebrazione di un matrimonio a cui stavano partecipando 82 persone oltre al gestore.