XFactor 2020 | Blind porta Cicatrici sul palco davanti a Emma | “Io perché ti dovrei dare una sedia?” Lui risponde a tono | “Mi sento pronto”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Con la seconda parte di Bootcamp, trasmessi ieri su Sky e NOW TV, si sono completati i quintetti delle quattro categorie di X Factor, pronti per l’ultimo step di selezione: cinque concorrenti per ogni squadra, in gara nella fase della “Last Call” – attesa settimana prossima – da cui emergeranno i tre posti disponibili per accedere ai Live. Dopo le scelte per gli Over di Mika e le Under Donne di Hell Raton di 7 giorni fa, ieri Manuel Agnelli ha scelto i suoi cinque Gruppi edi cinque Under Uomini. Alle Auditionaveva “fatto brutto”, poi una volta apprezzato il suo pezzo lei gli aveva fatto un cuore con le mani. Ieri il rapper ha ritrovato proprio, stavolta ufficialmente nei panni di giudice degli Under Uomini a X Factor ...