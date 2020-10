Xbox Series X avrà un'interfaccia utente con una risoluzione di 1080p, l'UI di PS5 supporterà il 4K nativo e l'HDR (Di venerdì 16 ottobre 2020) Avete mai pensato alla risoluzione dell'interfaccia utente della vostra console? Bene, ora è qualcosa che potreste dover prendere in considerazione, poiché si scopre che ci sarà una differenza abbastanza importante tra Xbox Series X/S e PS5 quando si tratta di nitidezza dei menu.Sony ha finalmente svelato l'UI di PS5 e, oltre a un layout completamente nuovo e ad alcune fantastiche funzionalità, è stato confermato da Eurogamer.net che l'interfaccia utente sarà in 4K nativo con supporto all'HDR. Nel frattempo, John Linneman di Digital Foundry si è lasciato sfuggire che l'interfaccia utente di Xbox Series X avrà una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Avete mai pensato alladell'della vostra console? Bene, ora è qualcosa che potreste dover prendere in considerazione, poiché si scopre che ci sarà una differenza abbastanza importante traX/S e PS5 quando si tratta di nitidezza dei menu.Sony ha finalmente svelato l'UI di PS5 e, oltre a un layout completamente nuovo e ad alcune fantastiche funzionalità, è stato confermato da Eurogamer.net che l'sarà in 4Kcon supporto all'HDR. Nel frattempo, John Linneman di Digital Foundry si è lasciato sfuggire che l'di; una ...

