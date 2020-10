X Factor 2020, i Melancholia passano i Bootcamp e diventano la scommessa di Manuel Agnelli (video) (Di venerdì 16 ottobre 2020) I Bootcamp di X Factor 2020 sono terminati giovedì 15 ottobre 2020 e anche gli ultimi due giudici, Emma Marrone e Manuel Agnelli, hanno fatto le loro scelte. Parlando proprio del musicista degli Afterhours, concentriamoci su un gruppo da lui giudicato. Ci stiamo riferendo ai Melancholia. Nel corso delle Audizioni hanno portato il brano inedito Léon e hanno fatto commuovere, arrivando addirittura a chiedere il bis con una cover. Quel giorno Emma Marrone aveva commentato così: Il palco è il tuo elemento naturale. Tutto quello che hai fatto ha senso. il modo in cui hai cantato o come muovevi semplicemente le mani. Per me questa è la differenza tra chi prova a fare il cantante e, in realtà, nasce perché è un ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Idi Xsono terminati giovedì 15 ottobree anche gli ultimi due giudici, Emma Marrone e, hanno fatto le loro scelte. Parlando proprio del musicista degli Afterhours, concentriamoci su un gruppo da lui giudicato. Ci stiamo riferendo ai. Nel corso delle Audizioni hanno portato il brano inedito Léon e hanno fatto commuovere, arrivando addirittura a chiedere il bis con una cover. Quel giorno Emma Marrone aveva commentato così: Il palco è il tuo elemento naturale. Tutto quello che hai fatto ha senso. il modo in cui hai cantato o come muovevi semplicemente le mani. Per me questa è la differenza tra chi prova a fare il cantante e, in realtà, nasce perché è un ...

VanityFairIt : Ecco cosa è successo ai secondi e ultimi Bootcamp di «X Factor 2020» - tuttoggi : X Factor 2020, con le sue 'Cicatrici' il perugino Blind entra a far parte ufficialmente della squadra di Emma. Dopo… - emabrue : Ascolti tv 15 ottobre digital e pay: X Factor si conferma coi Bootcamp. I film ‘di menare’ in evidenza - IvanaasCattaneo : RT @MarioManca: #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - repubblica : RT @RepSpettacoli: X Factor, è il turno dei bootcamp per Emma e Manuel Agnelli. Roccuzzo colpisce ancora al cuore [di SILVIA FUMAROLA] [agg… -