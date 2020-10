‘Uomini e Donne’, Selene Querulo choc: “Davide Donadei è un cretino, maleducato e superficiale, non ho stima di lui. Beatrice Buonocore non ha nulla, non ha un punto di vista, non ha un’identità forte e ho saputo che…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Selene Querulo è nota al piccolo schermo per il suo percorso a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Davide Donadei. Intervistata da DonnaPOP a una decina di giorni dall’abbandono del dating show di Canale 5, Selene ha dapprima dichiarato che se tornasse indietro rifarebbe tutto in maniera diversa, con più leggerezza e non ha fatto mistero del fatto che ad oggi per Davide non prova nulla, né rabbia, né risentimento e né amore. Inizialmente la preferenza dell’ex corteggiatrice era ricaduta su Gianluca De Matteis ma poi nel corso delle puntate ha cambiato idea, e durante l’intervista ha spiegato il perchè: La mia prima preferenza alla redazione l’ho espressa per Gianluca. Perché per assurdo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 ottobre 2020)è nota al piccolo schermo per il suo percorso a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Davide. Interta da DonnaPOP a una decina di giorni dall’abbandono del dating show di Canale 5,ha dapprima dichiarato che se tornasse indietro rifarebbe tutto in maniera diversa, con più leggerezza e non ha fatto mistero del fatto che ad oggi per Davide non prova, né rabbia, né risentimento e né amore. Inizialmente la preferenza dell’ex corteggiatrice era ricaduta su Gianluca De Matteis ma poi nel corso delle puntate ha cambiato idea, e durante l’interha spiegato il perchè: La mia prima preferenza alla redazione l’ho espressa per Gianluca. Perché per assurdo ...

