Un professore di storia è stato decapitato in Francia

Un uomo è stato decapitato a Conflans (Yvelines), poco lontano da Parigi, e il suo presunto aggressore abbattuto dalla polizia, che avrebbe scoperto il corpo della vittima dopo aver fermato il terrorista. Le testimonianze riferiscono che la polizia sarebbe stata chiamata dai cittadini del posto, spaventati da un uomo che si aggirava a pochi metri da una scuola con un coltello in mano; gli agenti, di fronte al rifiuto dell'aggressore di poggiare per terra l'arma, gli avrebbero sparato, uccidendolo. La vittima è un professore di storia alla scuola media di Bois-d'Aulne (dove è avvenuto il fatto) a Conflans Sainte-Honorine e, secondo una fonte della polizia riportata da Afp, avrebbe mostrato recentemente ai suoi studenti delle caricature di Maometto durante una ...

