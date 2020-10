Serie A, 31 calciatori positivi. Nessun caso solo in tre club (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'ombra del Coronavirus continua a minacciare la Serie A . Gli ultimi tre cas i di positività riguardano la Sampdoria , che ha reso noto dove il risultato dei tamponi ai quali stato sottoposto il '... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'ombra del Coronavirus continua a minacciare laA . Gli ultimi tre cas i dità riguardano la Sampdoria , che ha reso noto dove il risultato dei tamponi ai quali stato sottoposto il '...

ZZiliani : Tra pandemia di primavera e pandemia d’autunno sono circa cento i calciatori colpiti dal Covid in Serie A. Per fort… - MatteoGrandi888 : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… - sebanderas : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… - dybala10fanpag1 : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… - Sentenza2020 : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… -