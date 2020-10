Scuole chiuse, mamme in presidio sotto la Regione: “A pagare sono sempre i più piccoli” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non ci stanno i genitori degli studenti campani contro la decisione del Governatore De Luca di chiudere le Scuole: protesta sotto la sede della Regione a Santa Lucia. Tutto è nato da un chat di alcune mamme, angosciate dalla decisione del Governatore, in breve ne è diventata una vera e propria protesta di piazza. sono due la manifestazioni convocate dai genitori degli alunni, entrambe sotto la sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. Si parte oggi dove, in questo momento, genitori e operatori del mondo della scuola si trovano in presidio-assemblea permanente all’esterno della Regione Campania, dopo la convocazione di ieri sera fatta dal movimento nazionale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non ci stanno i genitori degli studenti campani contro la decisione del Governatore De Luca di chiudere le: protestala sede dellaa Santa Lucia. Tutto è nato da un chat di alcune, angosciate dalla decisione del Governatore, in breve ne è diventata una vera e propria protesta di piazza.due la manifestazioni convocate dai genitori degli alunni, entrambela sede dellaCampania in via Santa Lucia a Napoli. Si parte oggi dove, in questo momento, genitori e operatori del mondo della scuola si trovano in-assemblea permanente all’esterno dellaCampania, dopo la convocazione di ieri sera fatta dal movimento nazionale ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - michelataxistro : RT @FabbioSabatini: Perché? Gli autori suggeriscono 3 meccanismi: 1) Le scuole hanno riaperto in condizioni molto diverse da quelle in cu… - DottAngeloC : @Robertotwg Si ma non decisiva. Le scuole chiuse avrebbero più effetto -