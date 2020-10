Salvini, ‘Chi dice forse facciamo il lockdown a Natale commette un crimine ai danni del popolo italiano’ (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, Matteo Salvini sull’ipotesi coprifuoco: “Cauti, attenti, ma mai vittime del terrore, della paura”. Coronavirus, Salvini contro il governo. In occasione di un punto stampa a margine della sua visita al salone delle macchine utensili a Milano, il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la notizia secondo cui il governo potrebbe istituire una sorta di coprifuoco, disponendo la chiusura anticipata dei locali. Coronavirus, Salvini: “Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto” “Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo, perché per l’Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale …. Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittima del terrore, della paura“, ha dichiarato il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, Matteosull’ipotesi coprifuoco: “Cauti, attenti, ma mai vittime del terrore, della paura”. Coronavirus,contro il governo. In occasione di un punto stampa a margine della sua visita al salone delle macchine utensili a Milano, il leader della Lega Matteoha commentato la notizia secondo cui il governo potrebbe istituire una sorta di coprifuoco, disponendo la chiusura anticipata dei locali. Coronavirus,: “Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto” “Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo, perché per l’Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale …. Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittima del terrore, della paura“, ha dichiarato il ...

