Roma, controlli in zona Ardeatina: chiuso ristorante da “incubo”, riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie (Di venerdì 16 ottobre 2020) 60 kg di alimenti sono stati sequestrati nel corso di controlli della Polizia di Stato, disposti con ordinanza dal Questore di Roma, per verificare il rispetto delle normative che regolano le attività di ristorazione, anche in relazione alle disposizioni dirette al contenimento della diffusione del COVID 19. A coordinare l’operazione una task force a cui hanno partecipato insieme ad agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, del commissariato Colombo, della Divisione Amministrativa della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, della Polizia Stradale, anche due Ispettori della Asl. Tra gli alimenti sequestrati, tutti conservati in modo promiscuo, 1 anatra cotta, zampe di pollo, ravioli al vapore, frutta esotica, pollame essiccato, involtini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) 60 kg di alimenti sono stati sequestrati nel corso didella Polizia di Stato, disposti con ordinanza dal Questore di, per verificare il rispetto delle normative che regolano le attività di ristorazione, anche in relazione alle disposizioni dirette al contenimento della diffusione del COVID 19. A coordinare l’operazione una task force a cui hanno partecipato insieme ad agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, del commissariato Colombo, della Divisione Amministrativa della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, della Polizia Stradale, anche due Ispettori della Asl. Tra gli alimenti sequestrati, tutti conservati in modo promiscuo, 1 anatra cotta, zampe di pollo, ravioli al vapore, frutta esotica, pollame essiccato, involtini ...

CorriereCitta : Roma, controlli in zona Ardeatina: chiuso ristorante da “incubo”, riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie - roma_mobile : @a_raber Questo è strano, dovrebbe bloccare al massimo 1 connessione (Google Analytics per le statistiche). Per cas… - FoxyBiondi : RT @LaNotiziaTweet: Mezzi pubblici sovraffollati. La vera criticità sono i controlli. A #Roma, #Milano e #Napoli la vigilanza resta un rebu… - 811Proudman : RT @LaNotiziaTweet: Mezzi pubblici sovraffollati. La vera criticità sono i controlli. A #Roma, #Milano e #Napoli la vigilanza resta un rebu… - Serik_tpol : @Area51cinqueuno In effetti in Italia ci sono mlrd di autobus turistici.... mln di mlrd per essere precisi.... fors… -