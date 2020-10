Remuzzi: “Gli stadi si possono riaprire per un terzo della capienza” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, ha parlato a radio Punto Nuovo “L’Atalanta ed il Napoli sono le squadre che giocano meglio, sarà una bella partita. Quando vince la Juventus con tutti quei campioni, mi fa tristezza, non c’è niente: soltanto soldi. Tuttavia si parla sempre delle stesse squadre, dell’Atalanta non si sente mai parlare. Gasperini sfida gli Dei, la mia piccola critica è per la partita contro il PSG” Sulla situazione dell’emergenza covid? “Dobbiamo continuare a portare le mascherine, stare molto attenti, ma non capisco cos’è potuto accadere in tutta Italia in questa settimana. Osservo solo una cosa: dove il virus è circolato finora, adesso fa fatica a circolare, come Bergamo. Credo si stia creando qualcosa simile ad ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe, ha parlato a radio Punto Nuovo “L’Atalanta ed il Napoli sono le squadre che giocano meglio, sarà una bella partita. Quando vince la Juventus con tutti quei campioni, mi fa tristezza, non c’è niente: soltanto soldi. Tuttavia si parla sempre delle stesse squadre, dell’Atalanta non si sente mai parlare. Gasperini sfida gli Dei, la mia piccola critica è per la partita contro il PSG” Sulla situazione dell’emergenza covid? “Dobbiamo continuare a portare le mascherine, stare molto attenti, ma non capisco cos’è potuto accadere in tutta Italia in questa settimana. Osservo solo una cosa: dove il virus è circolato finora, adesso fa fatica a circolare, come Bergamo. Credo si stia creando qualcosa simile ad ...

