Protom | Fabio De Felice | Il tornello intelligente per la sicurezza nelle scuole

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Attraverso soluzioni tecnologiche ad hocha offerto il proprio contributo nella lotta all’epidemia nel segno dell’innovazione. Nei primi giorni di lockdown l’azienda partenopea guidata dadeha messo a disposizione di tutti gli istituti superiori italiani le 21 esperienze laboratoriali virtuali di Scuolab, piattaforma di e-learning fruibile in cloud, riconosciuto come strumento di didattica innovativa dal Miur. Dalla biologia alla genetica, all’astronomia, alla fisica fino alla chimica, la piattaforma ha rappresenta un prezioso strumento di supporto per la didattica a distanza per migliaia di studenti e docenti. Nei laboratoriè inoltre nato anche Pass, il primoa garanzia della...