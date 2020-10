Pesce surgelato al mercurio | Ministero salute ritira tranci di pesce spada

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’avviso è stato pubblicato sul sito deldella. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa il lotto 200-7297598 deidia marchio “Acquario”, venduto in cartone da 6,40 chilogrammi con scadenza minima del 27.01.2022 ma prodotto in Portogallo nello stabilimento di Av Fwerreira De Castro … Impronta Unika.

rdegiorgi53 : “Nel pesce c’è il mercurio”: Ministero salute ritira tranci di pesce spada surgelato - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: “Nei #tranci c’è il #mercurio”: Ministero Salute ritira il #pesce_spada surgelato - ilfaroonline : “Nei #tranci c’è il #mercurio”: Ministero Salute ritira il #pesce_spada surgelato - Soverato : “Nel pesce c’è il mercurio”: il Ministero della Salute ritira tranci di pesce spada surgelato - Paoblog : Richiamo per Trance di pesce spada esp 1/2 surgelato -

Ultime Notizie dalla rete : Pesce surgelato

Casi di pesce spada al mercurio nei prodotti surgelati dei supermercati italiani. Lo Sportello dei Diritti invita a non consumarlo.ROMA - In controtendenza alla deflazione generale salgono i prezzi al consumo nel carrello della spesa con un rincaro record del 10,2% per la frutta. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti s ...