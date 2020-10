Pescara-Empoli in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alle 16:00 di sabato 17 ottobre toccherà aedscendere in campo nel posticipo del turno post pausa. La terza giornata diè pronta ad entrare nel vivo con il campionato cadetto che offre subito una partita da non perdere. Ilva a caccia di una reazione dopo appena un punto collezionato in due gare. Cerca conferme e più concretezza sotto porta l’a quota quattro punti con due gol fatti e zero subiti. La partita sarà trasmessa inesclusiva su Dazn.