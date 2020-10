Perin: “Non sono l’untore del calcio italiano. Il caos Juve-Napoli non è iniziato per colpa nostra” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mattia Perin, portiere del Genoa e primo contagiato da Covid-19 nel club ligure, è tornato a parlare dell’accaduto sulle colonne di Repubblica. Queste le parole dell’estremo difensore del Grifone: ““Non sono l’untore del calcio italiano. La settimana prima di Napoli-Genoa, il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. Il mercoledì seguente ci sottoponemmo ai tamponi, come sempre. Il risultato arrivò il giovedì mattina, era tutto okay. Ma la sera avevo la febbre. Sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mattia, portiere del Genoa e primo contagiato da Covid-19 nel club ligure, è tornato a parlare dell’accaduto sulle colonne di Repubblica. Queste le parole dell’estremo difensore del Grifone: ““Nonl’untore del. La settimana prima di-Genoa, il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. Il mercoledì seguente ci sottoponemmo ai tamponi, come sempre. Il risultato arrivò il giovedì mattina, era tutto okay. Ma la sera avevo la febbre. Sia chiaro che ildinon è ...

MondoNapoli : Perin: «Non sono l'untore del calcio italiano, basta con i clichè sui calciatori! Juve-Napoli? Non è colpa del Geno… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Perin: ”La malattia non è una colpa, è un’eventualità”: Perin: ”La mala… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Perin : 'Non sono un untore, basta cliché sui calciatori viziati. Il #Covid è subdolo, ho avuto paura' #Covid - gardinolorenzo : RT @90ordnasselA: “Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale” Così il noto scienziato Mattia #Peri… - LazionewsEu : #Perin: “Il #Coronavirus è subdolo, il caos in #SerieA non è colpa del Genoa. Noi atleti abbiamo paura” #lazionews… -

Ultime Notizie dalla rete : Perin “Non [FOTO] Caso Perin, reazione a catena: lo striscione dei Pirates del Popolla ciociariaoggi.it