Perché la regina non ha indossato la mascherina: le polemiche (e la risposta di Buckingham Palace) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ritorno alla vita pubblica della regina Elisabetta, salutato in principio dai quotidiani inglesi con solennità ed euforia (She's back!), ha finito per scatenare una valanga di polemiche. Dopo sette mesi di isolamento nelle dimore reali The Queen, affiancata dal nipote William, ha lasciato il castello di Windsor, dov'era tornata la scorsa settimana, e si è recata al parco scientifico di Porton Down, vicino Salisbury, per visitare il Defense Science and Technology Laboratory, un'agenzia del Ministero della difesa il cui scopo è «massimizzare l'impatto della scienza e della tecnologia per la sicurezza del Regno Unito». Lì la sovrana ha inaugurato il nuovo Energetics Analysis Centre, un centro di eccellenza in prima linea nella risposta alla pandemia di Covid-19 in Gran Bretagna. La causa delle polemiche? La novantaquattrenne sovrana, così come il nipote William, si è presentata senza mascherina. https://twitter.com/RoyalFamily/status/1316704324995735552

