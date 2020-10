Omicidio di Pamela Mastropietro, parla Oseghale: “Non l’ho uccisa” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non si sono fatte attendere le parole di Innocent Oseghale, il 32enne nigeriano già condannato all’ergastolo per aver ucciso Pamela Mastropietro. In questi giorni si stanno tenendo le udienze per il processo d’appello, la seconda tappa dell’iter processuale che può confermare o meno la condanna all’uomo. Dopo la richiesta di conferma dell’ergastolo, oggi è stato sentito proprio l’imputato, che ha ribadito la sua innocenza. Oseghale in aula: “Non l’ho uccisa” “Nessuna attenuante per la condotta perpetrata in questa vicenda“. Così si era espresso solo ieri il procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, avanzando la richiesta di ergastolo per l’assassino della 18enne Pamela ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non si sono fatte attendere le parole di Innocent, il 32enne nigeriano già condannato all’ergastolo per aver ucciso. In questi giorni si stanno tenendo le udienze per il processo d’appello, la seconda tappa dell’iter processuale che può confermare o meno la condanna all’uomo. Dopo la richiesta di conferma dell’ergastolo, oggi è stato sentito proprio l’imputato, che ha ribadito la sua innocenza.in aula: “Non l’ho uccisa” “Nessuna attenuante per la condotta perpetrata in questa vicenda“. Così si era espresso solo ieri il procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, avanzando la richiesta di ergastolo per l’assassino della 18enne...

RaiNews : In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale,… - RaiNews : In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza… - autocostruttore : RT @vincisgl: Un'abbraccio alla mamma di Pamela Mastropietro..che si è sentita dire da Osegale(quell'essere), che lui non c'entra niente co… - maelmale : RT @Corriere: Uccisa e messa in due valigie, oggi la sentenza d’appello per il delitto di Pamela Mastropietro -