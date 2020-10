Mille migranti col Covid spaccano tutto e fuggono: aggrediti anche i poliziotti, ecco il "modello Pd-M5s" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sassari, Cosenza, Milano, Livorno, Napoli. Da Sud a Nord, l'Italia è alle prese con le rivolte dei migranti nei centri di accoglienza. Non bastavano i numeri disastrosi sugli sbarchi - a ieri, 25.919 arrivi contro i 8.464 registrati nello stesso periodo dello scorso anno - e le difficile gestione dei casi degli "ospiti" positivi al Covid-19, adesso ci si mettono anche le sommosse. Per Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, il Sindacato autonomo di polizia che ieri ha guidato la protesta delle Forze dell'ordine contro le mancate tutele del personale in divisa, si tratta di una bomba pronta a esplodere: «Il governo ha ignorato le nostre segnalazioni sulle difficoltà nella gestione dei centri di accoglienza. Alcune strutture non sono vigilabili e i nostri uomini operano in situazioni di promiscuità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sassari, Cosenza, Milano, Livorno, Napoli. Da Sud a Nord, l'Italia è alle prese con le rivolte deinei centri di accoglienza. Non bastavano i numeri disastrosi sugli sbarchi - a ieri, 25.919 arrivi contro i 8.464 registrati nello stesso periodo dello scorso anno - e le difficile gestione dei casi degli "ospiti" positivi al-19, adesso ci si mettonole sommosse. Per Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, il Sindacato autonomo di polizia che ieri ha guidato la protesta delle Forze dell'ordine contro le mancate tutele del personale in divisa, si tratta di una bomba pronta a esplodere: «Il governo ha ignorato le nostre segnalazioni sulle difficoltà nella gestione dei centri di accoglienza. Alcune strutture non sono vigilabili e i nostri uomini operano in situazioni di promiscuità ...

StefaniaPigna : RT @doluccia16: Ma se segnaliamo festicciole tra migranti, o migranti in giro senza mascherina, la polizia la mandate lo stesso? Gliela fat… - FloresMarisol64 : RT @doluccia16: Ma se segnaliamo festicciole tra migranti, o migranti in giro senza mascherina, la polizia la mandate lo stesso? Gliela fat… - GerardoPetti1 : @AMorelliMilano La cosa 'simpatica' è che si parla di forze dell'ordine in tenuta antisommossa (non so se avete pre… - Dissenten2 : RT @doluccia16: Ma se segnaliamo festicciole tra migranti, o migranti in giro senza mascherina, la polizia la mandate lo stesso? Gliela fat… - MarlonMerlon : RT @doluccia16: Ma se segnaliamo festicciole tra migranti, o migranti in giro senza mascherina, la polizia la mandate lo stesso? Gliela fat… -