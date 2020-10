La Révolution - recensione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si dice Rivoluzione Francese e si pensa a liberté, fraternité, égalité. E si pensa a Maria Antonietta, nota al di fuori dei libri di storia per i film a lei dedicati, e al marito Luigi XIV, che non è solo uno stile di arredamento. E a tutta la frivola e parassitaria aristocrazia allora al potere, che affondata dentro vizi sempre più perversi, soffocava il popolo ridotto alla fame. E agli eroi che li hanno fatti cadere: Robespierre, Danton, Marat. Di conseguenza si pensa anche alla ghigliottina, efficace strumento per eseguire sentenze capitali in modo veloce (strumento che ogni tanto vorremmo vedere usato ancora oggi su qualche personaggio particolarmente odioso). E pensiamo al suo inventore, il Dottor Joseph-Ignace Guillotin.Nella serie televisiva La Révolution, da oggi su Netflix, l'autore Aurélien Molas (Red Creek, Une ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si dice Rivoluzione Francese e si pensa a liberté, fraternité, égalité. E si pensa a Maria Antonietta, nota al di fuori dei libri di storia per i film a lei dedicati, e al marito Luigi XIV, che non è solo uno stile di arredamento. E a tutta la frivola e parassitaria aristocrazia allora al potere, che affondata dentro vizi sempre più perversi, soffocava il popolo ridotto alla fame. E agli eroi che li hanno fatti cadere: Robespierre, Danton, Marat. Di conseguenza si pensa anche alla ghigliottina, efficace strumento per eseguire sentenze capitali in modo veloce (strumento che ogni tanto vorremmo vedere usato ancora oggi su qualche personaggio particolarmente odioso). E pensiamo al suo inventore, il Dottor Joseph-Ignace Guillotin.Nella serie televisiva La Révolution, da oggi su Netflix, l'autore Aurélien Molas (Red Creek, Une ...

