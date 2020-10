Intelligenza artificiale: richiesta più trasparenza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una nuova ricerca invita i ricercatori alla trasparenza su codici e modelli utilizzati nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale Un gruppo di scienziati vuole spingere i ricercatori e le riviste scientifiche a rendere più elevati gli standard di trasparenza e riproducibilità dei modelli utilizzati per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale. La condivisione del codice, dei modelli e degli ambienti di calcolo può aiutare gli standard della ricerca scientifica. Intelligenza artificiale: abbiamo un problema Un articolo pubblicato nel gennaio 2020, affermava che un sistema di Intelligenza artificiale potrebbe superare i radiologi umani nello screening del cancro al seno. Lo studio ha ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una nuova ricerca invita i ricercatori allasu codici e modelli utilizzati nello sviluppo dell’Un gruppo di scienziati vuole spingere i ricercatori e le riviste scientifiche a rendere più elevati gli standard die riproducibilità dei modelli utilizzati per lo sviluppo dell’. La condivisione del codice, dei modelli e degli ambienti di calcolo può aiutare gli standard della ricerca scientifica.: abbiamo un problema Un articolo pubblicato nel gennaio 2020, affermava che un sistema dipotrebbe superare i radiologi umani nello screening del cancro al seno. Lo studio ha ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Quale etica per il futuro dell'Intelligenza artificiale?': è il tema del convegno organizzato dall'Osservatorio #Intell… - CMarchisio : RT @innovationpost_: #Cloud, #edge e #intelligenzaartificiale sono le nuove frontiere di un comparto della meccatronica che promette all'#i… - gigibeltrame : Intelligenza Artificiale Facebook: come funziona, il futuro #digilosofia - andreasurbone : RT @PietroTerna: Grazie a 'Stroncature', una nuova presentazione del libro di Dunia Astrologo, Andrea Surbone e Pietro Terna, Il lavoro e i… - LuigiMaddaluna : RT @giu33liana: ??Gli #USA se vogliono competere con la #Cina, che ormai è numero uno in molte tecnologie e nell'intelligenza artificiale,… -