Il miracolo di De Luca | fa dire a de Magistris cose sensate sulla scuola

Questa mattina, a Radio 24, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha commentato la decisione del governatore De Luca di chiudere le scuole in Campania fino al 30 ottobre. «Siamo all'inizio di un'escalation che porterà al lockdown, magari non quello di massa come il primo ma a quello stiamo arrivando. Per ora De Luca ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre ma non le riaprirà. Si arriverà fino a Natale. Che dubbio c'è: con questi numeri e vista l'incapacità a tenerli sotto controllo». Secondo il sindaco, il vero tema non sono né i trasporti né la scuola. «Il tema vero è la sanità pubblica. Ma ce la si prende con la scuola. L'ordinanza è una bandiera bianca, è un po' ...

