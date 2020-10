Gundogan: «Lukaku al momento è il calciatore più sottovalutato» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha risposto alle domande dei tifosi sul suo profilo Twitter Ilkay Gundogan accende i riflettori su Romelu Lukaku. Il centrocampista del Manchester City considera il centravanti dell’Inter il calciatore più sottovalutato al momento. Ecco le parole del centrocampista tedesco in risposta ad alcune domande su Twitter dei suoi followers. «Chi è il giocatore più sottovalutato? Al momento sicuramente Romelu Lukaku. Se non avessi fatto il calciatore penso che avrei l’insegnante, come alcuni dei miei amici». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilkay, centrocampista del Manchester City, ha risposto alle domande dei tifosi sul suo profilo Twitter Ilkayaccende i riflettori su Romelu. Il centrocampista del Manchester City considera il centravanti dell’Inter ilpiùal. Ecco le parole del centrocampista tedesco in risposta ad alcune domande su Twitter dei suoi followers. «Chi è il giocatore più? Alsicuramente Romelu. Se non avessi fatto ilpenso che avrei l’insegnante, come alcuni dei miei amici». Leggi su Calcionews24.com

