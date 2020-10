Grande Fratello Vip | spoiler 16 ottobre | Matilde e Maria Teresa a confronto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera su Canale 5 andrà in onda il decimo appuntamento delVip 5. Alfonso Signorini dallo studio di Cinecittà si metterà in collegamento con i ragazzi della Casa per affrontare insieme a loro una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Nel corso della serata, ci sarà spazio per parlare anche del bacio romantico avvenuto in questi giorni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.Vip 2020, scopriamo cosa succederà questa sera su Canale 5 Stasera, si parlerà principalmente del televoto, le protagoniste saranno: Stefania Orlando,Brandi e Guenda Goria. Il televoto di questa sera, non farà uscire nessuno dalla Casa del GF Vip. Il meno votato andrà direttamente al televoto della settimana ...