Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la tredicesima tappa: secondi di abbuono per Almeida (Di venerdì 16 ottobre 2020) Andiamo a scoprire tutte le classifiche del Giro d’Italia 2020 aggiornate dopo la tredicesima tappa. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – Almeida João Deceuninck – Quick Step 53:43:58 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:40 3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:49 4 4 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:03 5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:07 6 6 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:17 7 7 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:25 8 8 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:27 9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:42 10 10 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:26 11 11 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:45 12 12 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Andiamo a scoprireledeld’Italiaaggiornatela. CLASSIFICA GENERALE 1 1 –João Deceuninck – Quick Step 53:43:58 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:40 3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:49 4 4 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:03 5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:07 6 6 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:17 7 7 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:25 8 8 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:27 9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:42 10 10 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:26 11 11 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:45 12 12 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - OA_Sport : Classifica Giro d’Italia 2020, tredicesima tappa: Almeida guadagna con l’abbuono! Pozzovivo a 1’03”, Nibali a 1’07” - marino29b : RT @cla_cominardi: Ieri Cesenatico, presto Madonna di Campiglio. La carovana del #Giro scorre veloce sulla memoria di Marco #Pantani: è ogg… -