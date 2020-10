Giro d’Italia 2020, Almeida resta in rosa: “Avrei voluto vincere, ma va bene anche secondo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “L’obiettivo oggi era la vittoria, anche se il risultato è buono. Conoscevo benissimo le strade nel finale. La mia squadra ha dato tutto, come ogni giorno. Avrei dovuto vincere, ma può accadere di arrivare secondi”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Joao Almeida, portoghese della Deceuninck-Quick Step, capace di mantenere la maglia rosa anche dopo la tredicesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Monselice dopo 192 km. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “L’obiettivo oggi era la vittoria,se il risultato è buono. Conoscevo benissimo le strade nel finale. La mia squadra ha dato tutto, come ogni giorno. Avrei dovuto, ma può accadere di arrivare secondi”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Joao, portoghese della Deceuninck-Quick Step, capace di mantenere la magliadopo la tredicesima tappa deld’Italia con arrivo a Monselice dopo 192 km.

