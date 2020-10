Gazzetta: bolla Juve, Ronaldo & company a rischio multa o squalifica per l’evasione (Di venerdì 16 ottobre 2020) La procura della Repubblica di Torino e la Procura federale hanno aperto due fascicoli sull’evasione dalla bolla della Juventus di Cristiano Ronaldo & company. La Gazzetta dello Sport scrive che la Juve rischia pochissimo. “Probabilmente niente. Dopo aver informato tutti i giocatori della necessità di rispettare le norme, è stata la stessa Juve a segnalare la vicenda alla Asl, che poi, anche qui da Codice Penale, era obbligata a informare la procura della Repubblica competente. Anche se si arrivasse a una sanzione (il fascicolo è in una fase iniziale) per i suoi calciatori, una responsabilità oggettiva sarebbe improbabile visto il robusto quadro delle “esimenti”. Negli ultimi anni, le norme ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) La procura della Repubblica di Torino e la Procura federale hanno aperto due fascicoli sull’evasione dalladellantus di Cristiano. Ladello Sport scrive che larischia pochissimo. “Probabilmente niente. Dopo aver informato tutti i giocatori della necessità di rispettare le norme, è stata la stessaa segnalare la vicenda alla Asl, che poi, anche qui da Codice Penale, era obbligata a informare la procura della Repubblica competente. Anche se si arrivasse a una sanzione (il fascicolo è in una fase iniziale) per i suoi calciatori, una responsabilità oggettiva sarebbe improbabile visto il robusto quadro delle “esimenti”. Negli ultimi anni, le norme ...

