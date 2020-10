Gatto Ucciso con un Calcio, Identificato il Ragazzo Autore del Gesto: Denunciato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un Ragazzo di Casalnuovo (Napoli) si è reso protagonista di un Gesto assurdo ed inqualificabile, colpendo un Gatto con un Calcio talmente forte che ha fatto urtare violentemente l’animale contro un muro. L’evento, avvenuto in una strada di Casoria, risale a settembre, ma il video è stato postato sui social in questi giorni e grazie … Leggi su youreduaction (Di venerdì 16 ottobre 2020) Undi Casalnuovo (Napoli) si è reso protagonista di unassurdo ed inqualificabile, colpendo uncon untalmente forte che ha fatto urtare violentemente l’animale contro un muro. L’evento, avvenuto in una strada di Casoria, risale a settembre, ma il video è stato postato sui social in questi giorni e grazie …

Lucio_56 : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… - stieffno : RT @giorgiomalin: sono stufo di vedere video come quello del #gatto ucciso a #casoria da un DELINQUENTE, perché di delinquente si tratta, n… - mandy___23 : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… - albiuz82 : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… - nnica_w : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… -