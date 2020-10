Firenze come nel lockdown: bar vuoti. Disdetti viaggi, cene e prenotazioni negli alberghi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sembra di essere tornati a marzo: Firenze è di nuovo semideserta, quasi spettrale. La proroga dell'emergenza coronavirus al 31 gennaio ha fatto l'effetto del macigno su un'economia già fragile e praticamente al collasso. Anche i bar, ora, sono vuoti Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sembra di essere tornati a marzo:è di nuovo semideserta, quasi spettrale. La proroga dell'emergenza coronavirus al 31 gennaio ha fatto l'effetto del macigno su un'economia già fragile e praticamente al collasso. Anche i bar, ora, sono

DarioNardella : Per ripartire dopo la crisi post #COVID19, come @comunefi proponiamo il #canoneconcordato per mitigare il disagio a… - FirenzePost : Firenze come nel lockdown: bar vuoti. Disdetti viaggi, cene e prenotazioni negli alberghi - olivo68 : @Giulio_Firenze Giulio, una curiosita': come si distribuiscono le temperature di uno specifico giorno rispetto al v… - Casellabooksweb : @MaurilioVitto @Pietro_Firenze Grazie a entrambi. Io però intendevo i tweet salvati come bozze. Scusate, mi sono spiegata male. - bernusa : ?@DarioNardella? mi permetta, sign Sindaco,ma con l ondata di #COVID__19 in recrumescenza, era proprio necessario a… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze come Cerchi un'auto usata? Ecco come sceglierla se vivi a Firenze Il sito di Firenze Firenze, l'usato dei cittadini con 'Cantine in Piazza' nel Quartiere 2

Nuovo appuntamento con Cantine in Piazza, il mercato di quartiere. Domenica 18 ottobre 2020, lungo il Giardino Vittime di Via Fani sul Lungarno Aldo Moro, il Quartiere 2 propone l’edizione autunnale ...

Artribune Podcast: “Contemporaneamente” con Oliviero Toscani e Patrizia Asproni

Patrizia Asproni è invece manager culturale, Direttore Beni Culturali Gruppo Giunti, Presidente Museo Marino Marini di Firenze, Riveste ruoli presidenziali in molteplici organizzazioni da Fondazione ...

Nuovo appuntamento con Cantine in Piazza, il mercato di quartiere. Domenica 18 ottobre 2020, lungo il Giardino Vittime di Via Fani sul Lungarno Aldo Moro, il Quartiere 2 propone l’edizione autunnale ...Patrizia Asproni è invece manager culturale, Direttore Beni Culturali Gruppo Giunti, Presidente Museo Marino Marini di Firenze, Riveste ruoli presidenziali in molteplici organizzazioni da Fondazione ...