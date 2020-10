Europa in allerta, i paesi stringono sulle misure di contenimento (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli stati più colpiti stanno cercando di evitare un lockdown generalizzato ma i focolai di moltiplicano Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli stati più colpiti stanno cercando di evitare un lockdown generalizzato ma i focolai di moltiplicano

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #Europa in allerta, i leader accelerano su #test e #tracciamento. Conte: 'Avrò confronto periodico con gli altri… - Pasquy10224826 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #Europa in allerta, i leader accelerano su #test e #tracciamento. Conte: 'Avrò confronto periodico con gli altri… - LuciaLaVita1 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #Europa in allerta, i leader accelerano su #test e #tracciamento. Conte: 'Avrò confronto periodico con gli altri… - TortoricAurelio : RT @Massimi47715989: Covid: Europa in allerta, i leader accelerano su test e tracciamento - Mondo - ANSA - palermomaniait : Coronavirus, Europa in allerta: accelerazione sul tracciamento e sui test - -

Ultime Notizie dalla rete : Europa allerta Covid: Europa in allerta, i leader accelerano su test e tracciamento ANSA Nuova Europa Coronavirus: salgono i casi in Germania. A Berlino il tribunale dà ragione ai bar: “No a chiusura alle 23”

Oltre 62 mila casi negli Usa in 24 ore, otto milioni di contagi. L'Argentina supera i 17 mila in un giorno. La premier finlandese Sanna Marin lascia il vertice Ue per precauzione ...

Voli Regno Unito-Europa post Brexit: manca ancora un accordo formale

Collegamenti aerei a rischio tra Regno Unito e Paesi Ue: l'allarme viene lanciato da Grant Shapps, segretario dei trasporti Uk, in occasione della convention annuale dell'Abta (Association of British ...

Oltre 62 mila casi negli Usa in 24 ore, otto milioni di contagi. L'Argentina supera i 17 mila in un giorno. La premier finlandese Sanna Marin lascia il vertice Ue per precauzione ...Collegamenti aerei a rischio tra Regno Unito e Paesi Ue: l'allarme viene lanciato da Grant Shapps, segretario dei trasporti Uk, in occasione della convention annuale dell'Abta (Association of British ...