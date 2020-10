Enpa e Oipa presentato un ulteriore ricorso per l’orsa JJ4 | “Si prenda in considerazione anche il rapporto della forestale sul Casteller”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ordinanza di cattura radicalmente illegittima per l’inadeguatezza del Casteller e per mancanza di motivazione. Tenuti nel cassetto i pareri scientifici contrari “. Questi i principali punti delche l’Ente nazionale protezione animali () e l’Organizzazione internazionale protezione animali (), associazioni patrocinate come al Consiglio di Stato dall’avvocato Valentina Stefutti, hanno depositato oggi al Tar di Trento per l’annullamento dell’ordinanza di ergastolo per l’orsa JJ4 emanata l’11 agosto scorso dal presidenteProvincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Il primoper motivi aggiunti era stato respinto dal Tar l’8 ottobre scorso. Le due associazioni si sono ...