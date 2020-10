“E’ un pagliaccio”, il difensore durissimo contro Neymar (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sinceramente è un grande calciatore, uno dei migliori al mondo, ma per me in realtà è solamente un pagliaccio. È cosciente di quello che può fare in campo, un giocatore eccezionale, ma al minimo contatto vola via. Si è buttato in area quattro o cinque volte per vedere se gli davano il rigore e alla fine è riuscito nel suo obiettivo: gliene hanno dati due, che però non c’erano” sono le pesanti dichiarazioni di Carlos Zambrano, difensore del Perù e del Boca Juniors al programma televisivo ‘La banda del Chino’ che ha deciso di lanciare pesantissime accuse a Neymar, attaccante della Nazionale brasiliana.L'articolo “E’ un pagliaccio”, il difensore durissimo contro Neymar ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sinceramente è un grande calciatore, uno dei migliori al mondo, ma per me in realtà è solamente un pagliaccio. È cosciente di quello che può fare in campo, un giocatore eccezionale, ma al minimo contatto vola via. Si è buttato in area quattro o cinque volte per vedere se gli davano il rigore e alla fine è riuscito nel suo obiettivo: gliene hanno dati due, che però non c’erano” sono le pesanti dichiarazioni di Carlos Zambrano,del Perù e del Boca Juniors al programma televisivo ‘La banda del Chino’ che ha deciso di lanciare pesantissime accuse a, attaccante della Nazionale brasiliana.L'articolo “E’ un pagliaccio”, il...

Diana95422100 : Hai detto pazzo e pagliaccio.....ben detto.....De Luca è così...! - MichelaMgl : TEMA: Perchè il ministro dello Sport #Spadafora parla di violazione del protocollo sul rientro di #Ronaldo mentre i… - caroltrilly : #GFVIP Quindi la gragoraccia parla male di zorzi... Ma poi va a consolarlo e bastano due moine e Zorzi bimbo cont… - IAmBaraaa : @farted94 @gabrielemonaco0 Maiale e pagliaccio via loro - la_bodi : @GumpForrest5 Non so come definire questo pseudo giornalista, il primo aggettivo che mi viene in mente è PAGLIACCIO -