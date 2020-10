Dopo Bibbiano non è cambiato nulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mentre a Reggio Emilia sta per cominciare l'udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio per assistenti sociali e psicologi, le patologie del sistema non sono state scalfite. La Commissione parlamentare d'inchiesta non è mai decollata. E le pochissime regioni che, come il Piemonte, hanno deciso di avviare indagini hanno scoperto che...A Milano un padre protesta perché, malgrado la Cassazione abbia stabilito che deve rivedere le figlie, da nove mesi i servizi sociali non glielo consentono. Due nonni torinesi protestano perché la nipote, sottratta ai genitori per presunti maltrattamenti, potrebbe almeno essere loro affidata: invece la bimba langue in un centro d'affido e hanno potuto vederla una volta in sei mesi, con una fredda videoconferenza.Uno zio di Pavia protesta perché il nipote, che ama e ha vissuto con lui per un anno ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mentre a Reggio Emilia sta per cominciare l'udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio per assistenti sociali e psicologi, le patologie del sistema non sono state scalfite. La Commissione parlamentare d'inchiesta non è mai decollata. E le pochissime regioni che, come il Piemonte, hanno deciso di avviare indagini hanno scoperto che...A Milano un padre protesta perché, malgrado la Cassazione abbia stabilito che deve rivedere le figlie, da nove mesi i servizi sociali non glielo consentono. Due nonni torinesi protestano perché la nipote, sottratta ai genitori per presunti maltrattamenti, potrebbe almeno essere loro affidata: invece la bimba langue in un centro d'affido e hanno potuto vederla una volta in sei mesi, con una fredda videoconferenza.Uno zio di Pavia protesta perché il nipote, che ama e ha vissuto con lui per un anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Bibbiano Dopo Bibbiano non è cambiato nulla Panorama Coppa Emilia, stasera i verdetti

Si decidono stasera (ore 20.30) le quattro semifinaliste della Coppa Emilia di Seconda categoria. Nel girone reggiano Carpineti, Santos 1948, Plaza Montecchio e Daino Santa Croce possono contare anche ...

Campagnola e Arcetana ok manca il Bibbiano San Polo

REGGIO EMILIA Il Bibbiano San Polo recupererà per mercoledì 21 Ottobre la gara in terra parmense contro la Piccardo Traversetolo, che è valevole per il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Ec ...

Si decidono stasera (ore 20.30) le quattro semifinaliste della Coppa Emilia di Seconda categoria. Nel girone reggiano Carpineti, Santos 1948, Plaza Montecchio e Daino Santa Croce possono contare anche ...