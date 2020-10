DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2020 LIVE: Morbidelli detta il passo in FP2 davanti a Quartararo, 6° Dovizioso (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Molto bene Vinales, che passa in seconda posizione a 140 millesimi dalla vetta girando sempre con una media al posteriore. 14.33 Prove anche di passo gara in corso per i piloti in pista, che possono cominciare a valutare la possibile scelta della gomma in vista di domenica. 14.31 Mir continua a migliorare e firma un notevole 1’48″688! Lo spagnolo monta una coppia di gomme soft nuove, mentre le Yamaha hanno girato finora con una media usata al posteriore. 14.30 Super Mir!!! 1’48″891 e miglior tempo di giornata per il maiorchino della Suzuki! 14.29 Ecco il primo squillo di Mir!! Quinto tempo in 1’49″5 per lo spagnolo della Suzuki, che continua a spingere anche nel giro successivo. 14.26 Caduta (senza conseguenze) di Brad Binder alla curva 14, un punto che ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Molto bene Vinales, che passa in seconda posizione a 140 millesimi dalla vetta girando sempre con una media al posteriore. 14.33 Prove anche digara in corso per i piloti in pista, che possono cominciare a valutare la possibile scelta della gomma in vista di domenica. 14.31 Mir continua a migliorare e firma un notevole 1’48″688! Lo spagnolo monta una coppia di gomme soft nuove, mentre le Yamaha hanno girato finora con una media usata al posteriore. 14.30 Super Mir!!! 1’48″891 e miglior tempo di giornata per il maiorchino della Suzuki! 14.29 Ecco il primo squillo di Mir!! Quinto tempo in 1’49″5 per lo spagnolo della Suzuki, che continua a spingere anche nel giro successivo. 14.26 Caduta (senza conseguenze) di Brad Binder alla curva 14, un punto che ...

