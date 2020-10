De Luca su Situazione Covid-19: Le Mezze Misure non Servono più a Niente (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Campania, pubblica un messaggio su Facebook sulla Situazione Covid-19 in Italia. “Le Mezze Misure non Servono più a Niente, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola. È responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre” … Leggi su youreduaction (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo De, governatore della Campania, pubblica un messaggio su Facebook sulla-19 in Italia. “Lenonpiù a, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola. È responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre” …

