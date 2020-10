Covid | Salvini | richiudere tutto sarebbe un disastro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Spero che nessuno pensi diquanto punto a capo, perché per l'Italiaunnon solo economico ma anche culturale e sociale'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...

LegaSalvini : ?? #Salvini: UNA NOTIZIA DI CUI NESSUNO PARLA. Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covi… - fanpage : #COVID__19 Focolai al comizio di Matteo #Salvini. Nuovi positivi - matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: #Salvini contro il #coprifuoco 'Ammazza-industrie' Si apre lo scenario più devastante - LorenzoOlivier : RT @LilianaArmato: Al convegno negazionista al Senato. 27/7 Salvini senza #mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. Sgarbi: “Non c’è più C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Bi.Mu, il salone delle macchine utensili in corso a Fieramilano Rho. "Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittima del ...L’impennata dei contagi da Covid 19 registrata in questo scorcio di autunno in ... La protezione umanitaria, abolita dal primo dei decreti Salvini, viene reintrodotta con una formula sostanzialmente ...