Covid, pressing del Cts: 'Misure più stringenti in vista del weekend'. Ipotesi coprifuoco alle 22 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intanto è scontro sulla scuola. Ira della Azzolina per il provvedimentio del governatore della Campania: 'Decisione gravissima'. Bonaccini lo difende: 'Avrà i suoi buoni motivi, sevre un confronto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid pressing Covid, pressing del Cts su Conte per adottare subito misure più restrittive Live Sicilia Coprifuoco alle 22 e DAD scuole superiori/ Ipotesi Governo-Cts per evitare lockdown

