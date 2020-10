Bonaccini: “La scuola? Didattica a distanza oppure orari più differenziati. Lockdown da evitare” (Di venerdì 16 ottobre 2020) BOLOGNA – Tornare alla didattica a distanza o spalmare di più gli orari di scuola, al mattino e al pomeriggio. Sono le uniche due strade che il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, vede percorribili se i contagi dovessero continuare a crescere così rapidamente. Anche perché “non abbiamo mezzi pubblici“. Il presidente lo dice questa mattina, ospite di Mattino 5. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) BOLOGNA – Tornare alla didattica a distanza o spalmare di più gli orari di scuola, al mattino e al pomeriggio. Sono le uniche due strade che il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, vede percorribili se i contagi dovessero continuare a crescere così rapidamente. Anche perché “non abbiamo mezzi pubblici“. Il presidente lo dice questa mattina, ospite di Mattino 5.

