Auto finisce in una scarpata, Alberto muore a 26 anni: 'Volo di 40 metri'. Ferita la ragazza che era con lui (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dramma in Liguria dove un giovane di appena 26 anni, Alberto Lupinetti , di Sanremo, è finito con l'Auto in una scarpata a Bussana, frazione della città, ed è morto. Gravissima una ragazza che si ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dramma in Liguria dove un giovane di appena 26Lupinetti , di Sanremo, è finito con l'in unaa Bussana, frazione della città, ed è morto. Gravissima unache si ...

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Bussana Vecchia: lauto finisce in un dirupo, muore un 27enne. Ferita una ragazza: in prognosi… - laprovinciadico : Salta precedenza alla strettoia Il trattore finisce contro l’auto - taddeocico : RT @EugenioCardi: Scusate, ma dove vive questa qui? Evidentemente girando in auto con autista si finisce inevitabilmente per perdere il con… - AnsaLiguria : Auto finisce in dirupo, muore 26enne, ragazza grave. Sanremo, giovane era alla guida. La 29enne in prognosi riserva… - newsbiella : Si ribalta con l'auto e finisce all'ospedale. Intervengono Carabinieri e 118 -

Ultime Notizie dalla rete : Auto finisce Auto finisce in dirupo, muore 26enne, ragazza grave Agenzia ANSA Tradito dalla “scorciatoia” San Giuliano - Melegnano piomba con l’auto nella roggia

Perde il controllo della sua auto e finisce in una roggia lungo la via Marignano a San Giuliano. Sono stati attimi di apprensione per l’automobilista che, al momento dell’arrivo dei soccorsi alle 17 ...

Brivio: 82enne perde il controllo dell'auto e finisce contro una ringhiera in via San Giorgio, in giallo al ps

Ha perso il controllo della sua vettura, finendo dritto contro il cancello di un capannone ... che è stato divelto dall'impatto. La corsa dell'auto fuori controllo è finita contro la ringhiera del ...

Perde il controllo della sua auto e finisce in una roggia lungo la via Marignano a San Giuliano. Sono stati attimi di apprensione per l’automobilista che, al momento dell’arrivo dei soccorsi alle 17 ...Ha perso il controllo della sua vettura, finendo dritto contro il cancello di un capannone ... che è stato divelto dall'impatto. La corsa dell'auto fuori controllo è finita contro la ringhiera del ...